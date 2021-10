Clin d’œil : les techniciens d’Orange pas assez rapides, un élu débrouillard effectue la réparation en une heure chrono

Une attente beaucoup trop longue aux yeux d’un élu débrouillard, qui finit par s’occuper lui-même de la réparation d’un câble téléphonique. Cela lui a demandé une heure pour une intervention provisoire, mais efficace.

“Quelques coups de pince coupante, quelques dominos et voilà, ça fonctionne ! Pourquoi Orange n’en est-il pas capable ? Cela ne m’a demandé qu’une heure de travail”, s’agace Alain Guillemaudic.

Lassé d’attendre la réparation d’un câble téléphonique arraché par un camion, ce conseiller municipal chargé de l’environnement à Herbignac, commune de Loire-Atlantique, a fini par mettre lui-même la main à la pâte. Soulignons aussi qu’il s’agit d’un électricien à la retraire. Si la réparation est provisoire, elle a en tout cas permis à certains habitants de récupérer leur connexion à Internet. Cela fait 15 jours qu’ils en étaient privés.

Et ce n’est pas faute d’avoir averti l’opérateur historique et vu les techniciens passer. “Depuis 15 jours, on a une panne Internet dans une rue de notre village de Langätre, à cause d’un câble téléphonique arraché par un camion. Orange a été averti de ce dysfonctionnement par la mairie et les fournisseurs d’accès à Internet”, explique Alain Guillemaudic. Il ajoute avoir “observé le passage des prestataires d’Orange jusqu’à trois véhicules un matin. Et depuis rien”. La réparation en bonne et due forme doit intervenir le 19 octobre.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que le manque de réactivité des équipes d’Orange est pointée du doigt. On se souvient notamment de cas au hameau de Nezan dans le Jura ou au hameau des Plans dans le Doubs. Ce sont les habitants qui étaient intervenus.

Source : Actu.fr