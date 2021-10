Orange lance une nouvelle numérotation des chaînes pour les abonnés Livebox, et quelques nouveautés

A l’occasion de l’arrivée de nouvelles chaînes sur la TV d’Orange, l’opérateur revoit sa numérotation.

C’est monnaie courante chez les fournisseurs d’accès internet, la numérotation des chaînes est régulièrement modifiée. C’est le cas ce 7 octobre sur les Livebox. Orange l’a annoncé hier : “dès demain, un tas de changements sur la TV d’Orange”. Au rang des nouveautés, l’arrivée de nouveaux chaînes comme Maison et travaux TV sur le canal 113, Top Santé TV sur le canal 114 et Kanal Austral sur le canal 396. A noter également le passage de TF1, Arte et NRJ hits en HD+ dans les DOM. Pour sa part, Museum TV passe du canal 113 à 112.

Dans le même temps, l’opérateur propose un nouveau Pack Jeunesse. Celui-ci est composé de 6 chaînes TV (Tiji, Canal J, Nickelodeon , Nickelodeon Junior , Nickelodeon+1 , Nickelodeon Teen) mais aussi de deux pass vidéo (Gullimax et TFOU Max). Affiché à 9,99€/mois, ce pack inclut également plus de 40 jeux vidéo.

Cliquez sur l’image pour accéder à la nouvelle numérotation d’Orange TV