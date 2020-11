Clin d’oeil : Orange doit être vert, des habitants solidaires réparent plus vite que les techniciens

Des riverains décident de prendre les choses en main en procédant eux-mêmes à une réparation sur le réseau téléphonique. Et ça n’a pas traîné.

L’intervention du prestataire envoyé par Orange aurait pris trop de temps. Dans les 15 jours sans plus de précisions, malgré l’urgence de la situation confirmée par l’opérateur. Voilà pourquoi des habitants d’un hameau ont décidé de retrousser leurs manches et de s’improviser techniciens pour apporter une solution.

Ces riverains ont en effet remis eux-mêmes sur pied une partie du réseau téléphonique. Le jeudi 19 novembre dans l’après-midi, un camion de débardeur avait accroché une ligne téléphonique. Des poteaux avaient été arrachés et la ligne se retrouvait alors en travers de la seule route menant au hameau de Nezan et à ses 27 habitants.

Quand la solidarité permet d’aller plus vite que les techniciens

Avec les moyens du bord, il a ainsi fallu s’organiser pour redresser et consolider les poteaux, mais également sécuriser les lieux durant l’intervention, notamment en permettant aux voitures de passer en toute sécurité. Et on peut dire que ça n’a pas traîné, puisque tout était remis en place dès le 20 novembre en fin de journée.

Une mobilisation locale s’expliquant également par le fait que des entreprises du coin dont deux fermes, une usine de plastique, une entreprise de services à la personne et une agence Internet ont besoin d’une connexion Internet. Elle n’est en tout cas pas sans rappeler celle au hameau des Plans dans le Doubs. Là encore, ce sont les habitants qui étaient intervenus.