Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #146

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Avis aux conspirationnistes, un modem Pfizer 5G cela vous tente ? La connexion est sûre à 95% !

Premières images des modems Pfizer 5G qui seront connectés aux nanoparticules contenues dans les vaccins. pic.twitter.com/Zqa0AtPIBQ ⵣⵊⵏⵒⒸⵞⒽⒶⵊⵢⵟⒽ (@wildvertiser) November 18, 2020

Qui l’aurait parié ? Le Beaujolais nouveau est arrivé avant le Dolby Atmos sur le Player Free-Devialet de la Freebox Delta. Reste à espérer que le Père Noël dépose technologie sous le sapin le mois prochain !

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont dévoilé leurs offres 5G et leurs tarifs, beaucoup d’internautes attendent déjà une révolution sur les prix et s’en remettent à Free Mobile. Et si l’opérateur de Xavier Niel proposait la 5G au prix de la 4G ? Réponse très bientôt !

Que Xavier Niel vienne briser cette malédiction on est en 2007 là ? https://t.co/1eBrvuux9f MG 🧒🏾 (@jeunemg) November 20, 2020

Comment fait-on pour installer Firefox sur Windows ?

Pour les personnes qui se demandent comment installer Firefox dans Windows. 😏😂🦊 pic.twitter.com/YPpq8hbopK Chriss Ⓥ🐾🋱🋎 (@Chrisscoudyser) November 22, 2020

Forcément, en optant pour cette solution c’est plus facile… l’amende n’est jamais loin.

L’achat d’un ticket de bus par SMS, c’est merdique. Je voyage gratis du coup. Manuel (@TheManuell) November 18, 2020

Carton rouge pour Téléfoot !

Telefoot qui ne sait pas écrire Kylian… 🤦‍♀️ pic.twitter.com/iACVxCfPRa Gizmo60 (@Gizmo8mai1996) November 10, 2020

Musique… “Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître”.

Tu sais que tu es vieux quand… tu jouais à DOOM sur le PC familial. 💋😍❤ pic.twitter.com/vjsspQoCAK Recalbox 🕹🎮 (@recalbox) November 21, 2020

Freebox Delta et PS5, deux forces en puissance !