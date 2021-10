Free Mobile : un nouveau smartphone à petit prix dans la boutique

La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone pour les petits budgets, un modèle de marque Oppo.

Proposé en capacité 64 Go et en couleur noir, il s’agit du Oppo A16s affiché à 189 euros au comptant. On peut aussi l’obtenir via l’offre Free Flex à 4,99 euros par mois, après un versement de 49 euros.

En termes de caractéristiques techniques, l’Oppo A16S embarque le chipset MediaTek Helio G35 synonyme d’un processeur octa-core 2,3 GHz associé à 4 Go de RAM et d’une compatibilité réseau 4G. Sous environnement ColorOS 11.1, il s’équipe également d’un écran IPS 6,5 pouces HD+ 60 Hz, d’une extension MicroSD, d’un capteur photo principal 13 Mégapixels au dos, d’une caméra frontale 8 Mégapixels dans une encoche et d’une batterie 5 000 mAh.