Un nouveau service de SVOD accessible sur les Freebox grâce à Amazon Prime avec un mois gratuit

Avis aux parents : vous pouvez faire découvrir tout un pan du cinéma à vos petits sans craintes grâce à Benshi, un nouveau service de SVOD sur Amazon Channels.

Du grand cinéma pour les tout petits. La plateforme Benshi fait son arrivée sur Amazon Prime, avec un abonnement à 4.99€ par mois. Tous les abonnés à Amazon Prime peuvent désormais y accéder directement sur l’application Prime Video, avec un mois gratuit pour découvrir le service.

La plateforme se définit comme “100% Cinéma, 100% jeunesse” avec plus de 250 films disponibles, à destination des enfants de 3 à 11 ans. En jetant un oeil à la programmation, on peut y voir une grande variété de films, allant de l’animation française poétique avec Azur et Asmar ou Kirikou et la sorcière aux indémodables classiques comme Popye, amis aussi de l’animation japonaise comme Lettre à Momo. Si l’animation y est très présente, certains programmes en live action sont également de la partie. Une catégorie “Familial” est même proposée, pour des films que vous pourrez regarder avec votre enfant sans crainte de vous ennuyer.

Pour rappel, Amazon Channels est inclus dans l’abonnement Amazon Prime. Les abonnés Freebox Delta bénéficient d’un abonnement Prime inclus dans leur offre, les autres abonnés Freebox peuvent souscrire à cette option pour 5.99€/mois.