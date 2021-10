Fin du RTC : Orange passe la seconde et commence à éteindre son réseau historique

Orange démarre la fermeture du réseau téléphonique commuté (RTC) dans une première zone géographique. Une nouvelle vague d’extinction est prévue pour chaque année à partir de 2023.



La fin d’une époque. Après l’arrêt de commercialisation des lignes téléphoniques fixes utilisant le réseau historique RTC en novembre 2018, puis celles des lignes Numéris en 2019 en métropole, le réseau commence à s’éteindre. La fin du RTC se fait par zones géographiques et la Fédération Française des Télécoms explique que la première étape de suppression de ligne est prévue pour le 15 octobre, dans 7 communes : Osny dans le Val-d’Oise et Concarneau, Elliant, Melgven, Saint-Yvi, Rosporden et Tourc’h dans le Finistère.

“Sur ces communes et, à partir du 15 octobre 2021, le service téléphonique sur RTC ne sera plus rendu, quel que soit l’opérateur de télécommunications. Cela concerne tous les clients résidentiels, professionnels, administrations ou entreprises qui détiennent une ligne fixe téléphonique branchée sur une prise murale « en T »” expliquent les opérateurs. Il faudra donc impérativement migrer vers une offre box proposée par votre opérateur télécom pour profiter de la téléphonie via la voix sur IP.

Les clients ont déjà été “contactés et prévenus à de nombreuses reprises, par des biais multiples depuis le mois d’août 2020” précise la FFT. Pour ceux n’ayant pas encore effectué la migration,il sera tout de même possible garder votre téléphone fixe et demander la portabilité du numéro de téléphone pour le conserver.

Rappelons ici que ces sept communes sont considérées comme une zone test et que la seconde phase d’arrêt prendra une plus grande ampleur avec 1237 communes pour qui le réseau s’éteindra le 15 octobre 2023. Plus concrètement, cela concerne un groupe de “communes contigües situées dans les départements de Haute Garonne, Vendée, Seine et Marne, Charente Maritime, Nord, Haute Loire et du Morbihan.” En 2024, le réseau RTC s’éteindra également dans des communes de l’Oise, l’Aube, le Haut-Rhin, la Loire, le Puy-de-Dôme ainsi que le Vaucluse et le Gard.

Crédit image : SFR Business

Chaque année, Orange annoncera de nouvelles zones RTC qui fermeront cinq années plus tard et ce jusqu’en 2028. Vous pouvez retrouver la liste précise des communes concernées sur le site d’Orange, où une carte interactive répertorie l’avancée de l’extinction du réseau. La FFT met également à disposition une plaquette d’information pour guider les abonnés concernés et répondre à leurs questions.