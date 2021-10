Free Mobile met à jour sa carte officielle de couverture mobile, êtes vous couvert en 5G ?

Pouvez-vous vous connecter à la 5G ou à la 4G de Free Mobile ? L’opérateur vient de remettre à neuf les données de sa carte de couverture mobile.

Faites vous partie des heureux élus ? Free continue de déployer ses réseaux 4G et 5G à travers le territoire, mais en ce qui concerne la dernière génération de téléphonie mobile, qui y a le droit ? Pour le savoir, il suffit en effet de se rendre sur la carte de couverture mise à disposition par l’opérateur sur son site web. Vous pouvez ainsi découvrir l’étendue du réseau de l’opérateur de Xavier Niel, avec des données datant du 1er septembre 2021. Pour rappel, Free couvre plus de 60% de la population en 5G et 99% de la population en 4G.

Pour rappel, cette carte permet de connaître précisément la couverture 3G et 4G de l’opérateur mais aussi la disponibilité de la 5G près de chez vous. Avec notamment une distinction faite entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. La carte est interactive et permet d’afficher la technologie de votre choix. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au dessus de la carte.