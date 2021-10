Free : l’assistance Oqee lance une page dédiée à l’Apple TV

Les abonnés Freebox disposant de l’Apple TV 4K peuvent dès à présent obtenir des conseils et échanger directement avec les développeurs sur le site de l’assistance Oqee.

L’assistance Oqee s’étoffe. Lancée en mai dernier, ce site web de Free vient en aide aux utilisateurs de son interface TV Oqee, en répondant aux questions des abonnés Freebox Pop et Delta Pop, mais aussi à ceux utilisant l’application sur Smart TV Samsung et sur smartphone.

En construction jusqu’à aujourd’hui, une nouvelle section fait son apparition. Celle-ci fait office de foire aux questions les plus courantes sur l’Apple TV 4K proposée depuis juillet à prix mini par l’opérateur.

Au programme, une assistance pour les nouveaux abonnés afin de les guider dans leurs premiers pas, de quoi par exemple savoir en détail qu’est-ce que Oqee et comment en bénéficier sur le boîtier de la marque à la pomme. Cette page explique également comment utiliser l’application, du guide TV au start-over en passant par le service de replay, les chaînes du direct, la mise en pause d’un programme. L’occasion aussi de répondre aux interrogations les plus récurrentes sur les paramètres du compte comme modifier les informations de profil, ajouter un nouveau profil, ou encore créer un code parentale et définir un code d’achat.

Le site web est disponible à l’adresse https://assistance.oqee.tv, et permet également la création d’un compte. Ce dernier est nécessaire pour interagir avec la communauté et envoyer des demandes. Vous pouvez utiliser au choix votre adresse mail, mais aussi votre compte Facebook ou Twitter. Il faudra cependant valider votre email pour pouvoir échanger directement avec les développeurs.