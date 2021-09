Free envoie un nouveau SMS aux abonnés Freebox pour éviter toute mauvaise surprise

Un SMS et un mail sont désormais envoyés aux abonnés Free pour les prévenir d’une maintenance sur le réseau fibre de la ligne de leur logement.

C’est de notoriété publique, afin de garantir au mieux la continuité de service sur les réseaux FTTH, les opérateurs d’immeuble (OI) effectuent régulièrement des maintenances programmées sur leurs équipements. Parfois, ces interventions entraînent une coupure ponctuelle des services pour les abonnés. C’est pourquoi, “les équipes de la Relation Abonné Free les informe désormais automatiquement par mail et SMS, en leur indiquant la date et le créneau horaire des travaux prévus”, nous informe le FAI. Ces informations sont envoyées dans les sept jours précédant la date de l’intervention, et ce “dans la mesure où l’OI a tenu informé Free en amont”, apprend-on.

Au-delà de la maintenance programmée, Free améliore également sa communication sur les incidents réseaux en lançant récemment un compte Twitter dédié. Ce canal d’information manquait cruellement à l’opérateur. De quoi en savoir d’avantage sur la nature des pannes, leur ampleur et le délais de résolution.

Chez Free Mobile comme chez les autres opérateurs, des sites mobiles sont aussi assujettis à des incidents. Pour les localiser plus facilement sur le territoire, l’opérateur a aussi lancé en mai dernier une carte dédiée.