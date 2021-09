Free, Orange, Bouygues et SFR : la 4G dans le métro de Marseille, ça ne sera pas avant 2023

Marseille va bel et bien rejoindre la liste des métropoles dont le métro est intégralement couvert par la 4G. Mais ça n’est pas pour tout de suite.

“Nous allons réaliser les travaux pour ensuite accueillir les autres opérateurs, dans une logique de mutualisation des infrastructures”, annonce Bouygues Telecom. L’opérateur “a remporté le marché et a signé un contrat en janvier 2021” afin d’équiper en 4G les différentes stations du métro de Marseille, indique de son côté la Régie des transports métropolitains.

Patience, toutefois. Selon une information du site 20 Minutes, il faudra attendre au minimum “la fin de l’année 2023” pour que la couverture soit effective. “Actuellement, nous sommes dans la phase d’étude et de conception du projet. Ce dernier est complexe, car il nécessite d’apporter la couverture 4G dans les tunnels et stations et de réaliser ces travaux sans aucune perturbation du trafic”, explique en effet Bouygues Telecom. “Il y aura ensuite une phase de travaux avant la mise en service commercial en 2023”, indique la RTM.

2018, 2019 et 2021. Ce n’est pas la première fois que le projet est reporté. La dernière deadline a été chamboulée par la crise sanitaire. Selon la RTM, le contexte a rendu le processus de négociation du contrat “plus long que prévu”. Si la mise en circulation de la première rame de métro automatique interviendra aussi en 2023, “il n’est pas du tout prévu de repousser les choses sur la question de la 4G”, assure la RTM.

Toujours plus de métros couverts

Au fil des années, la 4G est déployée dans les métros des grandes métropoles françaises. Elle est ainsi proposée sur l’ensemble des lignes de métro à Toulouse depuis novembre 2017, à Rennes depuis septembre 2018, à Lyon depuis décembre 2019, à Paris depuis juin 2020 ou à Lille depuis février 2021.

Source : 20 Minutes