Free Mobile : trois smartphones pour les petits budgets aux alentours de 150 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les TCL 20 SE, Xiaomi Redmi 9T et Samsung Galaxy A03s, proposés à 149, 149 et 159 euros au comptant. Tous les trois sont par ailleurs accessibles à 3,99 euros par mois dans le cadre de l’offre Free Flex. Nous avons eu l’occasion de tester les deux premiers et le troisième est fraîchement arrivé dans la boutique.

L’écran : Xiaomi ou TCL



Les trois smartphones proposent une dalle IPS avec une petite encoche pour la caméra avant. Le Xiaomi Redmi 9T est le seul à offrir une définition Full HD+. Le TCL 20 SE a toutefois pour lui une diagonale plus grande.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) TCL 20 SE (6,82 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A03s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Xiaomi



Un processeur un peu plus véloce pour les tâches gourmandes avec le Samsung, mais un peu plus de mémoire vive pour le multitâche avec les Xiaomi et TCL. Le Xiaomi apparaît comme l’entre deux et le meilleur compromis. Quoi qu’il en soit, pas de 5G pour ces smartphones. Les SoC utilisés ne proposent pas cette connectivité réseau.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 662 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A03s (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio P35 et mémoire vive 3 Go) TCL 20 SE (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Xiaomi



Le Xiaomi Redmi 9T apparaît comme le mieux loti des trois, profitant d’un capteur photo 48 Mégapixels et d’un capteur 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle. Quoi qu’il en soit, il ne faudra attendre des étincelles avec aucun des trois. Nous sommes face à des smartphones sur le segment de 150 euros. Il faut s’en souvenir au-delà des pixels annoncés et des capteurs en nombre.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) TCL 20 SE (16/5/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A03s (13/2/2 Mégapixels au dos et 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Le Xiaomi Redmi 9T profite de la grosse batterie 6 000 mAh qui permet de tenir aisément les 2 voir 3 jours loin du secteur. Il a également la charge 18 Watts pour rendre le temps de charge acceptable (mais pas confortable non plus).

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6 000 mAh et charge 18 Watts en USB-C) TCL 20 SE (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A03s (5 000 mAh et charge 15 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox :

Des trois, le Xiaomi Redmi 9T apparaît comme le meilleur compromis en termes d’écran, de performances, d’expérience photo et d’autonomie. Il ne donnera en revanche pas accès à la 5G récemment lancée en France. Il faudra en effet monter un peu en gamme pour accéder à la technologie.