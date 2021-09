Rafale d’améliorations dans Freebox Home, la nouvelle application de Free

Depuis son lancement la semaine dernière, Free déploie multiplie les mises à jour de sa nouvelle application Freebox Home sur iOS. De nouvelles améliorations font leur apparition.

Après Android hier en accès anticipé, la nouvelle application Freebox Home dédiée au Pack Sécurité de la Freebox delta et aux objets connectés a débarqué la semaine dernière sur iOS en version bêta via via TestFlight. Après une première mise à jour il y a quelques jours, Free déploie aujourd’hui une nouvelle version truffée d’évolutions et de corrections :

Ajout de la partie “À propos” dans le menu et de la distinction “Porte” et “Fenêtre” sur le widget Pièce

Inversion des commandes Ouvrir & Fermer des volets

Amélioration de l’expérience utilisateur du slider d’ouverture de la page Objet Connecté et de celle liée aux commandes Multi-Objets (Tout ouvrir / Tout fermer)

Correction de certaines coquilles

Ajout de l’état sur le widget Volets

Améliorations et corrections design

Correction design du volet RTS

Amélioration de l’appairage des objets connectés en mode Prog

Simple, l’interface se décompose en trois parties (objects connectés, widgets et alarme), de nombreuses fonctionnalités sont aussi à découvrir dans notre test.