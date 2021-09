La nouvelle application Freebox Home se met à jour sur iOS avec son lot d’améliorations

Après les premiers retours d’abonnés Freebox delta, Free déploie déjà une mise à jour de sa nouvelle application Freebox Home sur iOS. Des corrections et améliorations sont au programme.

Après Android hier en accès anticipé, la nouvelle application Freebox Home dédiée au Pack Sécurité de la Freebox delta et aux objets connectés a débarqué la semaine dernière sur iOS en version bêta via via TestFlight. Simple, l’interface se décompose en trois parties (objects connectés, widgets et alarme), de nombreuses fonctionnalités sont aussi à découvrir dans notre test.

Si Free attend de pied ferme les retours des testeurs dans l’optique de faire évoluer son application en vue du lancement d’une version grand public, l’opérateur ne chôme pas sur les corrections de bugs et améliorations. Une nouvelle mise à jour est actuellement déployée sur l’OS d’Apple. Au rang des problèmes corrigés, le crash lors du pairing de certains objets RTS (protocole radio historique de Somfy). Ou encore lors de la suppression multiple des enregistrements et la sélection d’un filtre pièce sans événement dans les événements.

Par ailleurs, la duplication lors du pairing des objets RTS est désormais de l’histoire ancienne, le pairing RTS par télécommande a lui aussi été corrigé.

Côté améliorations, le visuel sur la liste des pièces et l’affichage dans l’ordre alphabétique ont été revus. A noter aussi la possibilité de mettre une pièce et un nom d’objet à la fin de l’appairage des objets connectés. Les développeurs annoncent enfin toujours travailler sur “le pairing des objets RTS en mode prog”.

Pour remonter tout bug, incompréhension ou manque de fonctionnalité aux développeurs directement via TestFlight, il suffit de se rendre sur la page de l’app “envoyer une évaluation de la bêta”. Pour les utilisateurs de l’application Android, une adresse mail dédiée a été créée : beta.app-home@freebox.fr .