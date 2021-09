Free annonce la prochaine disponibilité du nouvel iPhone 13 dans sa boutique

Les iPhone 13 devraient être proposés en précommande dès vendredi après-midi chez Free Mobile.

Présentés hier, les nouveaux iphone sont dans les starting-blocks chez Free Mobile. “Nouvel iPhone 13 Pro. Toujours plus Pro. Avec système photo amélioré, écran Super Retina XDR, 5G ultra-rapide, puce A15 Bionic et un gain d’autonomie spectaculaire. Précommandez-le bientôt chez Free”, indique ce matin l’opérateur sur Twitter. La marque à la pomme l’a annoncé, les précommandes ouvriront ce vendredi 17 septembre à 14h00, pour une disponibilité dès le 24 septembre.

Les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devraient donc être proposés à cette date dans la boutique en ligne de l’opérateur mais aussi au sein de ses 139 boutiques. L’offre Free Flex devrait aussi être disponible pour ces nouveaux modèles, de quoi étaler le paiement sur 24 mois sans aucun surcoût. Les prix en achat comptant démarreront à 809 euros pour le premier, 909 euros pour le second, 1 159 euros pour le troisième et 1 259 euros pour le quatrième.