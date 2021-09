Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #181

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep chausse les crampons pour la bonne cause, Cédric O secrétaire d’état au numérique aussi mais avec un tee-shirt Google. Photo dossier.

Encore un drame de la pauvreté. Un malheureux n'a pas de T-shirt et doit donc se résigner à faire de la pub pour une entreprise US prédatrice de données personnelles. @framasoft, vous pouvez lui envoyer un T-shirt d'urgence ?https://t.co/0R10CDqGrr — Stéphane Bortzmeyer (@bortzmeyer) September 9, 2021

Free compatit mais le mal est fait, l’opérateur doit un top 1 à Warzone à un gamer ayant perdu sa connexion.

Bonjour, vous m'en voyez désolé… Et en même vous auriez bien + ragé de mourir sur un aimbot sorti de nulle part non ? 🤷‍♂️ — Free (@free) September 8, 2021

Quand les antennes Free Mobile s’invite sur les portiques d’autoroute !

Freemobile rueil malmaison installé cette nuit apparemment Sur le portique de la 86 pic.twitter.com/7AnIZK96Wz — Sebastien (@sebouille1678) September 7, 2021

Oops, le technicien a oublié son pistolet à colle.

Tiens le voisin de l’appart s’est fait installer la fibre mais bon… ça va couper je crois pic.twitter.com/fluEQtOBxi — Arnaud R (@_arnaudr) September 9, 2021

Avis aux technophiles, une idée de décoration pour vos WC : les plaques des opérateurs apposées dans les immeubles.