Orange propose sa fibre optique en promotion

À l’occasion de la rentrée, l’opérateur historique propose des promotions sur sa fibre optique.

Jusqu’au 23 septembre 2021, Orange propose ses offres Livebox Fibre et Livebox Up Fibre à 24,99 et 29,99 euros par mois. Les tarifs promotionnels valent pour les 12 premiers mois, avant de passer à 41,99 et 49,99 euros par mois.

Dans le détail, l’offre Livebox Fibre permet jusqu’à 400 Mbit/s en réception comme en réception. Elle intègre les appels illimités vers les fixes, et un service TV avec jusqu’à 140 chaînes incluses via un décodeur Ultra HD 4K (frais d’activation de 40 euros).

La formule Livebox Up Fibre donne accès à des débits de 2 Gbit/s en réception (partagés ; 1 Gbit/s par équipement) et 600 Mbit/s en émission, à un répéteur Wi-Fi 6 pour améliorer les performances du réseau sans-fil (frais de 10 euros), à un second décodeur TV ou une clé TV (sur demande, frais d’activation de 10 euros) et un service maison connectée (sur activation). Elle ajoute aussi les appels illimités vers les mobiles.

Soumises à un engagement de 12 mois, ces deux offres d’Orange s’accompagnent de la Livebox 5.