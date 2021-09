Choc des smartphones à petit prix chez Free Mobile : Xiaomi Redmi 9T et TCL 20 SE ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi 9T et TCL 20 SE, tous les deux proposés à 149 euros au comptant ou à 3,99 euros par mois dans le cadre de l’offre Free Flex.

L’écran : chacun son atout



Les deux smartphones s’équipent d’une dalle IPS avec une encoche goutte d’eau pour la caméra avant. Pour le reste, chacun a un atout : le Xiaomi propose une meilleure définition et le TCL une plus grande diagonale.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) TCL 20 SE (6,82 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Xiaomi



Si on ne s’attend pas à des bêtes de course ni à la 5G sur ce segment tarifaire, le Xiaomi Redmi 9T profite d’une plate-forme Qualcomm plus performante. En avoir un peu plus sous le pied n’est jamais un luxe sur une petite configuration.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 662 et mémoire vive 4 Go) TCL 20 SE (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Xiaomi



Sans promettre des miracles ni nous épargner les capteurs photo 2 Mégapixels servant surtout à gonfler la fiche technique, le Xiaomi Redmi 9T en offre un peu plus en photo, au niveau du capteur principal et du capteur dédié à l’ultra grand-angle.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) TCL 20 SE (16/5/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Les deux smartphones embarquent de grosses batteries avec une charge en 18 Watts, qui permettra de garder un temps de charge raisonnable. Le Xiaomi Redmi 9T embarque une batterie 6 000 mAh qui permettra d’envisager plus facilement les 3 jours d’autonomie.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) TCL 20 SE (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts via l’USB-C)

Le choix d’Univers Freebox :

À tarif égal, le Xiaomi Redmi 9T se présente comme le choix le plus intéressant avec ses meilleures performances, sa partie photo plus étoffée et sa plus grosse batterie. Maintenant, le TCL 20 SE peut être une option intéressante si vous cherchez avant tout un grand écran. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le test du TCL 20 SE réalisé par Univers Freebox.