L’Apple TV et son service de SVOD championne de la vie privée, Netflix est le moins bon élève

Si Netflix domine le marché, il est le plus mauvais élève en terme de vie privée alors qu’Apple tire son épingle du jeu.

L’utilisation des données des utilisateurs par les géants du web est une problématique prenant de plus en plus de place dans le débat public. Qu’en est-il des plateformes SVOD ? L’ONG Common Sense a évalué les politiques et les pratiques de confidentialité des principaux acteurs américains du milieu. Et parmi ceux testés et disponibles en France, Apple TV+ récolte les honneurs, de loin.

Netflix au dernier rang, Apple TV+ bon élève

La plateforme SVOD d’Apple est la seule testée ayant reçu le badge “Pass”, récompensant ses bonnes pratiques. L’organisation salue notamment le fait qu’Apple affirme ne pas vendre les données de ses utilisateurs à des acteurs tiers, ne propose pas de publicité ciblées et ne trace pas ses utilisateurs sur d’autres services ou applications sur internet. Cependant, l’absence d’information concernant l’utilisation pour les étudiants d’un abonnement Apple Music incluant Apple TV+ est jugée regrettable par Common Sense. C’est d’ailleurs ce manque de transparence qui l’empêche d’avoir le meilleur score tout service confondu(79%), YouTube TV étant jugé moins protecteur mais le plus transparent au regard des pratiques et récoltant ainsi 81%; mais sans obtenir le badge “Pass”.

Parmi les services disponibles en France, Disney+ est le deuxième avec un score de 68% . La vente des données est critiquée ainsi que la publicité ciblée, mais la sécurité des données proposées par la plateforme aux grandes oreilles est saluée, ainsi que ses pratiques en terme de contrôle parental.

Vient ensuite Amazon Prime Video, avec un score de 57%. Le service de SVOD inclus dans l’abonnement multi-service du géant du eCommerce est notamment salué pour sa possibilité de créer des profils pour accéder à du contenu compatible avec ces derniers. Pour clore la marche, Netvflix est quant à lui surtout salué pour son catalogue en particulier, mais est dernier du classement avec un score de 46%.

L’Apple TV saluée également

Common Sense a également testé cinq des boîtiers multi-médias les plus populaires et encore une fois, Apple est le seul à décrocher un badge “Pass”‘. S’il est deuxième en terme de score derrière le dongle Google TV (81%), c’est pour la même raison que son service de SVOD : l’Apple TV est moins transparente, mais Google TV a beaucoup de mauvaises pratiques à son actif.

A noter cependant que ces deux boîtiers sont clairement les leaders sur ce point, puisque l’Amazon Fire TV est troisième avec un score de 57%, le Roku Streaming Stick+ le suit avec 51% de fiabilité et enfin la Nvidia Shield TV est dernière du classement avec un score de 43%.

Pour rappel l’Apple TV 4K est proposée à l’achat par Free en décodeur principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta pour 96€. Ceux ayant opté pour cette offre bénéficient d’ailleurs de trois mois offert à Apple TV+, une offre proposée pour tout achat d’un appareil Apple en général.