Apple TV+ débarque chez Free avec une longue période d’essai offerte

Avec l’Apple TV 4K proposée aux abonnés Freebox, l’opérateur permet ainsi de découvrir la plateforme SVOD d’Apple gratuitement pendant trois mois.

De la SVOD made in Apple pour les abonnés Freebox. Avec sa toute nouvelle offre Freebox, proposant l’achat de la nouvelle Apple TV 4K à prix cassé, Free fait d’une pierre deux coups. Il est non seulement le seul opérateur français à proposer un player s’intégrant dans l’écosystème Apple dans ses offres, mais il est également le seul aujourd’hui à permettre d’avoir accès à la plateforme Apple TV+ du géant américain.

En effet, en devenant propriétaire pour 2€/mois pendant 48 mois du boîtier premium de la marque à la pomme, les abonnés Free peuvent bénéficier d’un accès gratuit à la plateforme et ses contenus originaux pendant 3 mois. Pour en profiter, il faudra bien sûr se connecter avec un compte Apple à l’application Apple TV, puis naviguer dans la barre des menus jusqu’à “Regarder”. Descendez ensuite dans la liste des chaînes Apple TV et sélectionnez Apple TV+, puis sélectionnez le bouton d’abonnement.

Vous pouvez ensuite saisir vos identifiants Apple pour démarrer votre essai gratuit de trois mois. Passé cette période d’essai, l’offre repasse à 4.99€/mois si vous ne l’avez pas résiliée. Si vous souhaitez en profiter, il ne faudra pas tarder puisque cette période d’essai doit être réclamée dans les trois mois suivant la première activation de votre appareil.

A noter également, l’application est disponible sur de nombreux supports : Apple TV bien sûr, mais aussi iPhone, iPad, Mac, PC ou encore les consoles de jeu ou les Smart TV Samsung.

De quoi profiter ainsi de toutes les créations Apple Original, comme les séries Ted Lasso, The Morning Show ou encore For All Mankind, ou les long métrages tels que Grey Hound, Palmer ou Wolfwalkers. Pour les fans de science fiction, ce sera également l’occasion dès septembre prochain de découvrir la future série événement de science fiction basée sur les romans d’Isaac Asimov : Foundation.

Le catalogue est varié, avec des documentaires, des longs métrages, des séries dramatiques et comiques… De quoi vous occuper cet été.