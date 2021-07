L’application Oqee sur Android TV, Free y travaille

Et Android TV alors ? Que les abonnés Freebox Pop et Delta soient rassurés, Free planche sur une version dédiée.

Après avoir lancé Oqee à la fois sur iOS, Apple TV et sur smartphone Android, Free songe à un portage sur les appareils Android TV. Contacté par Univers Freebox, l’opérateur de Xavier Niel nous confirme sa volonté de déployer son interface TV maison sur le plus de supports possible : « Nous commençons à regarder de plus près une version Android TV ».

A ce stade, les équipes d’Oqee n’ont pas été en mesure de nous communiquer une date de lancement, cette version nécessitant des validations spécifiques à chaque plateforme. Pour rappel, l’application Oqee by Free est également disponible sur les téléviseurs connectés de Samsung de 2018 à 2021 équipés de Tizen 4 ou d’une version ultérieure.