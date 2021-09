Découvrez toutes les grosses nouveautés lancées par Free durant cet été

Un été très chaud en nouveautés chez Free.

Alors que nombre d’entre vous étaient en train de se faire bronzer sur la plage, Free a lancé beaucoup de nouveautés durant cet été, et vous êtes certainement passés à coté de certaines d’entre elles. Nous vous proposons donc un récapitulatif des principales.

Une nouvelle façon d’acheter son mobile avec Free Flex

Le 6 juillet Free lançait son offre Free Flex, une solution hybride entre location de smartphone et achat avec un crédit gratuit. Pas de subventionnement donc, mais un étalement des mensualités sur 24 mois, période durant laquelle l’abonné peut à tout moment acheter son mobile. Au bout des 2 ans, il peut le restituer ou en devenir propriétaire, la liberté est ainsi donnée et le tarif final sera le même qu’en achat comptant. Tous les modèles proposé par Free permettent de choisir la formule Free Flex ou l’achat comptant, et il y en a une cinquantaine proposée dans la boutique en ligne, mais également désormais directement ans les Free Center. En savoir plus

Free propose l’Apple TV 4K à prix très attractif, en guise de Player ou Multi TV

Le 20 juillet dernier, Free lançait une nouvelle offre en proposant l’Apple TV 4K à 2€/mois pendant 48 mois pour les abonnés nouveaux Freebox Pop et Delta, soit 96€ au lieu de 199€ avec la possibilité d’un paiement total à tout moment.. Les abonnés actuels Freebox Révolution, mini 4K, Pop et Delta ont eux la possibilité d’acquérir l’Apple TV 4K au même prix avantageux que les nouveaux abonnés Freebox et Delta. La seule différence, l’offre leur est proposée en multi-TV sans coût supplémentaire. Free permet également à ses abonnés existants d’acquérir le boîtier premium de la firme de Cupertino en quelques clics sur l’Espace Abonné, au prix identique à celui appliqué aux nouveaux abonnés

Embarquant Oqee by Free, l’interface maison de l’opérateur, l’Apple TV 4K/Dolby Vision permet d’accéder à plusieurs avantages comme le service de SVOD Apple TV+ offert pendant 3 mois et à des milliers d’apps avec l’App Store, le partage audio ou encore la fonctionnalité Airplay.

A noter que si vous disposez déjà d’un boitier Apple TV vous pouvez bénéficier d’Oqqe sur ce dernier, même si vous ne l’avez pas acheté chez l’opérateur. Dans ce cas vous bénéficiez donc du Multi TV gratuitement et pouvez profiter des contenus de la Freebox sur deux téléviseurs en simultané.

Une nouvelle application pour gérer les disques durs de sa Freebox

Free propose a lancé le 13 juillet l’application Freebox Files en accès anticipé sur Android via le Google Play Store mais aussi via Testflight sur iOS, Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox. Grâce à cette application vous pouvez retrouvez directement les fichiers présents sur le disque dur intégré de votre Freebox (enregistrements, téléchargements…).

Freebox Files permet également de lire ses contenus depuis n’importe où, ou de lancer votre émission préférée que vous avez enregistrée la veille, mais aussi de faire défiler les photos de vos dernières vacances.

Pour la Freebox Delta, Freebox Files permet aussi de créer et gérer un raid, et ainsi de combiner plusieurs disques pour créer un espace de stockage qui protège vos données.

L’interface TV OQee est désormais disponible sur mobile

Autre nouveauté, toujours sur le mobile, le lancement de l’application Oqee, l’interface TV de la Freebox Pop, sur iPad, iPhone mais aussi sur smartphones Android. Les abonnés Freebox Delta et Pop peuvent ainsi profiter de leurs programmes TV favoris en toute simplicité, n’importe où, simplement en téléchargeant l’application sur le store d’application adéquat, et sans surcoût. A noter pour les utilisateurs Apple, l’application est disponible sur les appareils tournant sous iOS 11 et versions supérieures. Découvrez notre test de l’application OQee sur mobile.

Free a lancé Free Transfert, son nouveau service de partage de fichiers

L’opérateur a inaugurer un nouveau service permettant de partager facilement ses fichiers. Hébergé en France, accessible à cette adresse et gratuit pour les abonnés Free, celui-ci ne nécessite pas de créer un compte. Il permet des envois jusqu’à 50 Go et jusqu’à 50 destinataires. Découvrez le détail de son fonctionnement.

Une nouvelle formule de Free Ligue 1 Uber Eat a vu le jour

Début août, juste avant la reprise du championnat, Free lançait sa nouvelle version de son application Free Ligue 1 Uber Eats, revue et corrigée avec une nouvelle interface, de nouvelles fonctionnalités mais aussi plus de fiabilité et moins data consommée grâce à l’utilisation d’une nouvelle technologie. Cette fois, sûr de son coup, le diffuseur de la compétition via des extraits en quasi-direct, assure avoir appris de ces erreurs, lesquelles l’ont poussé à offrir son service jusqu’à présent. Mais lors de cette saison 2, Free va bel et bien monétiser son média et ce dès la 5e journée. S’il restera gratuit et inclus pour les abonnés Freebox mais aussi mobile, à savoir le forfait à 19,99€/mois et aussi Série Free à l’exception faite du forfait à 2 € , pour les autres, il deviendra payant via un abonnement à 3,99€ par mois sans engagement pour la partie quasi-direct. En revanche, toutes les news de la compétition, les résumés, les buts en vidéo et séries Free Originals resteront gratuits pour tous.

Ouverture des migrations de la Freebox Delta S vers la Freebox Pop ou Devialet

Free a enfin lancé cette été la migration des abonnements Delta S, qui n’intègre que le Server Delta, vers la Freebox Delta avec Player Pop ou Freebox Delta avec Player Devialet est enfin disponible. L’option vient d’être ajoutée dans l’espace abonné Freebox pour les abonnés concernés. Trois cas de figure sont proposés :