Free Transfert : les abonnés ont accès à un nouveau service gratuit d’envoi de fichiers

Ce n’est pas mardi, et pourtant. Free lance en effet un nouveau service gratuit pour ses abonnés.

“Bienvenue sur Free Transfert ! Le nouveau service d’envoi de fichiers de Free”. L’opérateur vient en effet d’inaugurer un nouveau service permettant de partager facilement ses fichiers.

Hébergé en France, accessible à cette adresse et gratuit pour les abonnés Free, celui-ci ne nécessite pas de créer un compte. Il permet des envois jusqu’à 50 Go et jusqu’à 50 destinataires.

Il suffit de glisser son fichier ou de l’ajouter grâce une fenêtre d’exploration, puis de choisir de l’envoyer par e-mail ou de générer un lien à partager. Notez que le partage peut concerner plusieurs fichiers.

Dans le cas d’un e-mail, vous pourrez ajouter un message personnalisé, tandis que dans la génération du lien vous pourrez définir une durée de validité (7, 15 ou 30 jours). Une sécurisation par mot de passe est aussi au programme.

Ci-dessous, les e-mails reçus par le destinataire et l’expéditeur après l’envoi de deux fichiers :

