Choc des smartphones chez Free Mobile : Samsung Galaxy A12 ou Nokia 5.4 ?

La boutique Free Mobile propose les Samsung Galaxy A12 et Nokia 5.4, deux modèles Android à un peu moins de 200 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A12 et Nokia 5.4, affichés à 189 et 199 euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : Nokia



On a une dalle IPS, des diagonales assez proches et une définition HD+. Le Nokia 5.4 profite toutefois du poinçon plus discret que l’encoche goutte d’eau, en vidéo ou en jeu. La position centrée de son bloc photo arrière le rendra également moins bancal sur le dos.

Notre classement :

Nokia 5.4 (6,39 pouces, IPS, HD+ et poinçon excentré) Samsung Galaxy A12 (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances : Samsung



Le Samsung Galaxy A12 profite d’un processeur légèrement plus véloce pour les tâches gourmandes et d’une même quantité de mémoire vive que son rival. Dans les deux cas, pas de 5G. Les deux plates-formes MediaTek et Qualcomm retenues par ces smartphones limitent ces derniers à la 4G.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset Helio P35 et mémoire vive 4 Go) Nokia 5.4 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM)

La photo : Nokia



Les deux smartphones optent pour la même configuration photo au dos, avec un capteur principal de 48 Mégapixels et des modules additionnels pour l’ultra grand-angle, la macro et le mode portrait. Le Nokia 5.4 propose toutefois une définition deux fois plus élevée pour les selfies.

Notre classement :

Nokia 5.4 (48/5/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A12 (48/5/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Samsung



Le Samsung Galaxy A12 profite de la batterie 5 000 mAh qui permettra d’aller plus facilement vers les deux jours d’autonomie, avec une puissance de charge pas exceptionnelle, mais acceptable au regard du positionnement tarifaire. Sans être catastrophique, le Nokia 5.4 propose moins sur les deux aspects.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en filaire) Nokia 5.4 (batterie 4 000 mAh et charge 10 Watts en filaire)

Le verdict d’Univers Freebox :



Pas facile de les départager, chacun misant sur des aspects différents.

Si l’écran et la photo sont vos priorités, le Nokia 5.4 semble plus judicieux avec son poinçon et ses selfies plus détaillés. Il offre en plus un stockage interne deux fois plus important (128 Go contre 64 Go). Si les performances et l’autonomie sont importantes pour vous, le Samsung Galaxy A12 apparaît un meilleur choix avec son processeur légèrement plus véloce et sa batterie de plus grosse capacité. Et il coûte 10 euros de moins.

Quoi qu’il en soit, la compatibilité 5G ne sera pas au programme. Chez Free Mobile, il faudra en effet passer la barre des 200 euros pour y avoir accès.