Free lance une nouvelle version de Freebox Files sur Android avec une fonctionnalité très utile pour les abonnés Delta

La nouvelle application Freebox Files se met à jour sur Android. Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Delta, il est possible de créer et gérer un RAID.

Free propose depuis le début de l’été un accès anticipé sur Android via le Google Play Store ainsi que via Testflight sur iOS, à sa nouvelle application nommée “Freebox Files”. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox.

Après une nouvelle version bêta sur iOS la semaine dernière, c’est au tour de la mouture sous l’OS de Google de recevoir une nouvelle mise à jour estampillée 1.1 avec comme nouveauté majeure la possibilité de créer un RAID (regroupement redondant de disques indépendants) et de le gérer dans la partie “Plus”, uniquement sur la Freebox Delta.

D’autres améliorations ont été apportées :

– Trier : choisissez l’ordre d’affichage de vos fichiers et dossiers (alphabétique, date ou taille).

– Ajouter un fichier depuis le téléphone : importez plusieurs fichiers à la fois, ainsi que des fichiers volumineux.

– Sous-titre externe : un sous-titre présent dans le dossier d’une vidéo avec le même nom qu’elle est utilisé automatiquement.

– Déplacer / Copier : le dossier de départ n’est plus grisé et peut être choisi comme destination.

Si vous souhaitez tester cette nouvelle application en avant première sur iOS, Univers Freebox vous propose un tutoriel.