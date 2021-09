Le saviez-vous : des abonnés Freebox peuvent profiter de la plateforme myCanal et de ses avantages sans surcoût

Vous ne le saviez peut-être pas, en s’abonnant à une offre Canal ou TV by Canal sur votre Freebox, vous avez accès gratuitement à l’application myCanal, idéal pour retrouver vos programmes et certains services en mobilité.

Populaire porte d’entrée aux contenus et pilier de la stratégie de filiale de Vivendi en France et à l’international, myCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout la plateforme indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox Delta et Révolution. Ces derniers ont ainsi accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme des chaînes Canal et de Freebox TV en direct ainsi qu’une kyrielle de replays. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop peuvent également profiter de cette option, les nouveaux clients aussi à condition d’avoir souscrit à TV by Canal.

Autre avantage de l’application, la possibilité de créer des profils, l’accès à des chaînes en OTT et autres applications comme Canal+ Séries, mais aussi la recommandation personnalisée, la reprise de lecture sur tous les écrans, la fonction chromecast, le mode Expert à savoir une expérience sport immersive nourrie par de la data en temps réel et une fonction time-line, le multi-live ou encore la possibilité de jouir de tout ça partout dans l’UE.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint avec l’impossibilité d’entrer n’importe quel identifiant.