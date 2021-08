Les attentes d’abonnés Free Mobile, le SAV par chat, une avancée ou un recul ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free déploie son réseau mobile mais quid de sa qualité ?

Au-delà de la 5G, Free cravache et d’investi massivement dans ses infrastructures mobiles 4G. L’opérateur couvre en effet 99€ de la population en 3G/4G, mais aussi 60% en 5G, loin devant tous ses concurrents concernant la dernière génération de téléphonie mobile. Si le déploiement de réseau avance très bien, certains abonnés ont cependant encore d’autres attentes qui semblent s’accumuler. L’éternelle VOLTE, bien sûr, mais aussi un boost de débit ou encore le déploiement de plus de sites utilisant la fréquence “reine” de la 5G…

Le service client sur chat de certains opérateurs laisse des mauvais souvenirs aux abonnés s’y étant frottés

L’Arcep a lancé son premier “Observatoire de la satisfaction client” vis-à-vis des opérateurs fixes et mobiles la semaine dernière. Si Orange et Free se débrouillent plutôt bien, SFR est largement à la traîne. L’évocation de l’opérateur au carré rouge avec celui du service client rappelle à certains de douloureuses expériences avec le SAV de sa marque low-cost. Notamment sur le fait d’avoir droit à un chat comme seul moyen de communiquer, et non la possibilité d’échanger au téléphone.

L’utilité de la 5G pour le grand public, un éternel débat

En attendant la nouvelle génération de téléphonie mobile standalone, avec un réel coeur de réseau 5G, les débits sont encore loin de faire rêver les fans de telcos. Le réseau actuel n’est pas encore en mesure de tenir ses promesses et même lorsqu’il le fera, certains se posent la question des usages grand public qui pourront être réalisés.

Le forfait série Free en perpétuelle évolution, mais la formule continue d’agacer

A data et prix variable. Après avoir baissé fin juillet le volume de données incluses dans son offre intermédiaire, Free Mobile en a à nouveau augmenté l’enveloppe mais aussi le prix. Jusqu’au 24 août prochain, son forfait Série Free passe de 9,99€/mois à 10,99€/mois pour 80 Go de data contre 70 Go précédemment. Si l’offre évolue régulièrement, la formule elle ne change pas et continue de rendre confus les abonnés.

Ne pas prendre Messi pour la lanterne de Free

C’était l’évènement footballistique de la semaine, Lionel Messi entre au PSG cette saison. Pour marquer le coup, Free s’est même permis une salutation cordiale, l’invitant même à souscrire à l’un de ses forfaits. Une opération de communication digitale, bien sûr, mais qui fait suggérer à certains que Free aurait dans l’idée de faire de Messi une égérie de sa marque. On fait en effet immédiatement le lien avec son rival de toujours dans le coeur des fans, Cristiano Ronaldo, qui est l’un des visages de SFR. Alors, Messi dans une future pub de Free, vous y croyez ?