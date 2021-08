Quand Free fait les yeux doux à Messi pour qu’il s’abonne

La question se posera pour lui, quel opérateur mobile et fournisseur d’accès à internet Messi va-t-il choisir une fois installé en France.

La Freebox Delta n’attend plus que lui. Il n’y a pas eu de friture sur la ligne, la connexion s’est faite à une vitesse digne de la fibre, c’est même certainement le plus gros coup de l’histoire du PSG. Après avoir fait ses adieux à son club de toujours le FC Barcelone alors incapable de prolonger son contrat, Lionel Messi a pris la décision de signer (libre) avec le Paris Saint-Germain. Présenté hier à la presse, la Pulga s’est dit animé par la volonté de remporter une nouvelle fois la Ligue de Champions et de jouer “avec les meilleurs joueurs du monde”.

L’homme aux 6 ballons d’or pourra aussi compter sur une intégration accélérée bien aidé par ses amis proches, Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marco Verratti. Si tout cela a pesé dans la balance, la star argentine va très prochainement devoir choisir un opérateur télécom, non seulement pour communiquer mais aussi pour suivre toute la ferveur suscitée par son arrivée en Ligue 1. Si la logique voudrait qu’Orange ou sa marque mobile très haut de gamme Parnasse remportent la mise, Free a tenté sa chance hier sur Twitter à travers un coup plutôt franc : “Bonjour Lionel, nous vous attendons chez Free et dans l’application Free Ligue 1.” De son côté, Neymar a probablement choisi SFR, Cristano Ronaldo aurait fait de même. Les deux joueurs ont été le visage de l’opérateur au carré rouge.