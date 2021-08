Le contesté “pass prioritaire” payant de Free refait son apparition sur la Freebox

Un service garanti qui ne l’est pas forcément à toute heure. Pour un accès optimal aux replays des chaînes disponibles sur la Freebox, Free propose à nouveau son pass prioritaire.

Il a fait coulé beaucoup d’encre il y a 10 ans, le “pass prioritaire” payant de Free a fait son retour il y a quelques jours dans Freebox Replay, en atteste le retour de Quentin, un abonné Freebox Delta. Dans la rubrique “Mon Pass” disponible dans les paramètres, l’opérateur de Xavier Niel lui a proposé cette précaution en lui conseillant d’activer ce pass prioritaire “compte tenu du très grand nombre de demandes” afin d’être garanti d’un accès au service de toutes les chaînes à n’importe quelle heure. Si le service de rattrapage de Free est gratuit, cette option non obligatoire est quant à elle payante. Deux choix sont possibles, le pass soirée à 0,99€/mois et le pass mensuel à 3,99€. Reste qu’il est difficile de croire que Free éprouve des difficultés à gérer temporairement la bande passante, qui plus est durant les vacances d’été. Il est peu probable également que tous les abonnés soient concernés.