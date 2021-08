Des problèmes de sous-titres sur Oqee ? Free explique comment régler cela

Certains abonnés Oqee sur Apple TV, iPhone et iPad se retrouvent avec des sous-titres trop persistants, Free propose ainsi plusieurs solutions pouvant régler le problème.

Si les sous-titres peuvent s’avérer utiles, il ne faut pas pousser. Certains abonnés Freebox équipés d’une Apple TV déplorent un bug assez gênant. Sur le site de l’assistance dédiée à l’interface TV, il est expliqué que malgré le paramétrage général des sous-titres désactivé, ces derniers continuent de s’afficher sur les chaînes TV.

Il est bien sûr possible de les désactiver sur la chaîne, mais au moindre zapping, les sous-titres sont réinstaurés. Consciente de ce bug, l’assistance apporte ainsi plusieurs solutions afin de résoudre ce problème.

Si vous avez les sous-titres qui s’affichent alors que dans les réglages de l’application OQEE by Free vous n’avez pas sélectionné de sous-titres, veuillez vérifier les réglages des sous-titres dans les réglages Apple. Rendez vous dans la section vidéo et audio puis cliquez sur “Langues et sous-titres”. Si la langue sélectionnée est français alors il est normal que les sous-titres s’affichent dans OQEE by Free. Pour les supprimer, il faut sélectionner AUTO ou NON et vérifier que les sous-titres n’apparaissent plus dans OQEE by Free.

Dans un autre cas, le problème pourrait provenir des paramètres d’accessibilité de l’Apple TV. Il suffit ainsi de se rendre dans cette rubrique des réglages, puis de cliquer sur “sous-titres codés et SM”. Vérifiez alors si ce réglage est activé (soit avec “Oui” écrit sur la même ligne). Sélectionnez “Non”, en cliquant sur le paramètre, puis vérifiez si le souci est réglé.

Le problème peut également apparaître sur iPhone ou iPad, il faut donc effectuer la même manipulation sur votre appareil Apple. Direction donc “Accessibilité” puis “sous-titres codés et SM”, puis désactivez ce paramètre et vérifiez si le problème est résolu.

De premiers témoignages font état d’un problème résolu, n’hésitez pas à indiquer si la démarche a fonctionné sur le topic dédié de l’assistance Free. Pour commenter, il suffit de créer un compte, vous pouvez utiliser votre compte Twitter, Google ou bien votre adresse e-mail.