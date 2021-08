Le VPN de Google désormais disponible en France mais à une condition

Google a déployé son propre VPN en novembre dernier aux Etats-Unis. Neuf mois plus tard, ce service fait son apparition dans l’Hexagone. Mais il y a une condition inévitable pour pouvoir accéder à ce service : avoir un abonnement Google One et plus précisément l’offre la plus chère.

Le VPN de Google comme les autres VPN, permet de sécuriser votre activité en ligne en masquant l’adresse IP et en naviguant en privé. Cependant pour avoir accès a ce service, il faudra obligatoirement souscrire à l’abonnement Google One le plus onéreux. Ce dernier est facturé 9,99 euros par mois ou 99,99 euros pour l’année entière.

Cette offre Google One vous permet de profiter de 2 To de stockage dans le cloud ainsi que d’autres avantages comme l’aide d’experts Google en cas de problèmes, des crédits Google Play ou encore l’accès a des tarifs spéciaux lors de réservation d’hôtels. Pour mettre en avant son service, le géant de la Tech précise qu’il n’enregistre pas, n’exploite pas et ne vend pas les données des utilisateurs lors de leurs navigations privées. De plus il assure mettre à disposition une connexion rapide et cela même si le VPN est constamment activé.

La firme de Mountain View a décidé d’ajouter ce service de VPN sans surcoût mais à noter qu’il est pour le moment uniquement fonctionnel sur l’application Android de Google. Il est donc seulement possible de l’utiliser sur un smartphone ou une tablette excepté les produits Apple. A voir si son utilisation sur ordinateur sera possible avec l’arrivée de Windows 11 et la possibilité d’utiliser des applications Android.

Source : Google