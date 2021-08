Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 249 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Motorola Moto G50 5G et Huawei P40 Lite, tous les deux affichés à 249 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : Huawei



Le Motorola Moto G50 5G a peut-être son taux de rafraîchissement 90 Hz pour davantage de fluidité, mais le Huawei P40 Lite se révèle plus intéressant avec son écran mieux défini et doté d’un poinçon plus discret que l’encoche. Dans les deux cas, on a une dalle IPS et une diagonale aux alentours des 6,5 pouces.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (IPS, 6,4 pouces, FHD+ et poinçon) Motorola Moto G50 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Motorola



Le Huawei P40 Lite propose un processeur plus véloce et une mémoire vive plus importante. Le Motorola Moto G50 5G a cependant un argument non négligeable à l’heure actuelle : la compatibilité avec les réseaux mobiles 5G.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go) Huawei P40 Lite (processeur octa-core 2,27 GHz du chipset Kirin 810 et mémoire vive 6 Go)

La photo : Huawei



Tous les deux profitent d’un capteur photo principal de 48 Mégapixels. Le Huawei P40 Lite offre toutefois une partie photo plus étoffée avec le module ultra-angle absent chez le rival. Le reste n’est qu’affaire de modules 5 ou 2 Mégapixels pour la macro ou le mode portrait.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo



Le Motorola a une batterie de plus grosse capacité qui permettra de se diriger aisément vers la seconde journée, mais le Huawei a une charge bien plus puissance qui réduira considérablement les temps de charge. Bref, chacun son atout.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Huawei P40 Lite (batterie 4 200 mAh et charge 40 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :



Le Motorola Moto G50 5G n’est pas le meilleur des deux sur plusieurs points, dont la définition d’affichage et la puissance de charge de la batterie. Il est revanche celui proposant la compatibilité réseau 5G, mais également la grosse batterie et le taux de rafraîchissement 90 Hz pour l’écran. Celui-ci profite par ailleurs de l’accès aux applications et services de Google, dont le rival est privé comme le rappelle le site de Huawei.