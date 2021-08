Coriolis : trois forfaits en promotion à moins de 10 euros, jusqu’à 100 Go

Coriolis annonce trois forfaits mobiles à tarif promotionnel pendant la première année. Il y a pour les petits consommateurs, comme pour les plus gourmands.



En pleine guerre autour de la data dans le mobile, Coriolis propose trois forfaits mobiles en promo avec jusqu’à 100 Go pour la partie data. Tous sont sans engagement de durée.

Jusqu’à 17 août 2021, un forfait 100 Go revient ainsi à 8,99 euros la première année, au lieu de 18,99 euros. Il comprend par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l’UE et les DOM/COM, ainsi que 100 Go de data en 4G/4G+ (débit réduit au-delà), dont 11 Go utilisables en roaming depuis l’UE et les DOM/COM.

Un forfait 30 Go coûte quant à lui 6,99 euros par mois, avant de passer à 14,99 euros. On a les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l’UE et les DOM/COM. L’enveloppe data 4G/4G+ est de 30 Go (0,01 euro/Mo au-delà), dont 9 Go disponibles en roaming.

Un forfait 2 Go revient à 4,99 euros par mois, puis 9,99 euros au-delà des 12 premiers mois. Il propose les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France métropolitaine, l’UE et les DOM/COM. Pour la data mobile, celui-ci comprend une enveloppe de 2 Go utilisable en France métropolitaine, comme en roaming (0,01 euro/Mo au-delà).