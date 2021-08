Smartphones : Xiaomi s’empare de la première place en Europe, devant Samsung

Xiaomi poursuit sa croissance en Europe et se hisse à la première marche du podium. Samsung voit ses ventes reculer et se retrouve à la seconde place.



Le cabinet d’étude Strategy Analytics vient de publier son dernier rapport sur les ventes de smartphones, et les nouvelles sont plutôt bonnes pour Xiaomi.

Le fabricant chinois s’est en effet emparé de la première place en Europe au cours du second trimestre 2021. Il a écoulé 12,7 millions d’unités et atteint une part de marché s’élevant à 25,3 %. La progression par rapport à la même période de l’année dernière s’établit à 67,1 %.

Suivent ensuite Samsung et Apple, avec des volumes de 12 et 9,6 millions, pour des parts de marché respectives de 24 et 19,2 %. Les ventes de Samsung ont reculé de 7 %, tandis que celles d’Apple ont progressé de 15,7 %. Dans ce Top 5, seul le géant sud-coréen a d’ailleurs reculé, malgré le bon accueil des smartphones Galaxy A équipés en 5G. Quant au géant de Cupertino, il profite toujours de l’engouement autour de sa série iPhone 12 intégralement compatible avec la 5G.

Oppo et Realme se retrouvent aux quatrième et cinquième places avec 2,8 et 1,9 million d’unités et 5,6 et 3,8 % de parts de marché. Ces deux marques, en particulier Realme, affichent de très fortes progressions : + 180 % et + 1 800 %.

Toutes marques confondues, il s’est écoulé 50,1 millions de smartphones en Europe au cours de la période. Un chiffre en hausse de 14,4 %, traduisant la reprise après une période compliquée en raison de la crise sanitaire. Il s’explique en outre par l’attrait pour les smartphones 5G, désormais plus abordables.

Source : Business Wire