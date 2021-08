Bouygues Telecom a trouvé une astuce un peu limite pour faire évoluer les forfaits de certains abonnés

Les évolutions de forfaits mobiles et d’abonnements Internet sont monnaie courante ces temps-ci. Pour mieux faire passer la pilule et s’éviter la grogne des abonnés concernés, Bouygues Telecom tente une nouvelle approche. Et c’est assez limite…

“Il y a du nouveau dans votre offre Bbox”, apprennent certains abonnés fixes chez Bouygues Telecom par l’intermédiaire d’un e-mail en provenance de leur opérateur. Dès le 6 octobre 2021, ils vont en effet bénéficier d’une “nouvelle offre Bbox avec un nouvel avantage”. Concrètement, à partir de cette date, ils auront les appels illimités vers les mobiles d’Europe.

Bouygues Telecom a toutefois trouvé une “astuce” pour ne pas gonfler la facture mensuelle aux yeux des abonnés. “Pour plus de simplicité, ce montant sera prélevé sur le dépôt de garantie de votre offre Bbox actuelle (NDRL : de 49 euros) : vous verrez donc une nouvelle ligne intitulée paiement par compensation sur votre facture mensuelle”, explique en effet la missive.

Adieu en somme le dépôt de garantie au moment d’une éventuelle résiliation. “Cela concerne donc des abonnés de longue date, puisque Bouygues Telecom ne propose plus de dépôt de garantie depuis 2015”, soulignent nos confrères de cablereview.

Pour les abonnés pas intéressés par cette offre ou ne souhaitant pas un prélèvement sur leur dépôt de garantie, il est cependant possible de refuser. Il leur faudra appeler le service client au 1064, comme précisé dans l’e-mail.

Source : cablereview