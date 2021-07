Free Mobile baisse une nouvelle fois la data de son offre intermédiaire, tout en gardant le prix attractif

Le forfait Série Free perd des gigas d’un côté, mais en regagne également de l’autre. Son prix ne bouge pas, en revanche.



L’opérateur de Xavier Niel baisse une nouvelle fois la quantité de data de son forfait intermédiaire. Après avoir inclus 90 Go puis 80 Go pour 9,99 euros par mois, le forfait Série Free propose désormais 70 Go. Le volume de data pour le roaming a, de son côté, été légèrement revu à la hausse, puisque repassant à 10 Go, au lieu de 8 Go.

Disponible jusqu’au 10 août 2021, l’offre reste malgré tout attractive. Au-delà de la première année, rappelons que les abonnés basculeront automatiquement vers le forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

Et chez les rivaux ?

À titre de comparaison, Sosh propose des forfaits 50 et 100 Go à 12,99 et 15,99 euros par mois, Bouygues Telecom des forfaits 60, 100 et 130 Go à 12,99, 14,99 et 19,99 euros par mois. Quant à Red by SFR, dont le site n’est pas encore mis à jour au moment où sont écrites ces lignes, il proposait des formules 100 Go à 12 euros et 200 Go à 15 euros jusqu’à hier, dans le cadre d’un Big Red.