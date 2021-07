Le saviez-vous ? Les abonnés Freebox peuvent partager leur connexion Wi-Fi en toute simplicité

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les abonnés Freebox disposent d’une fonction très pratique et souvent à portée de main pour partager facilement leur connexion Wi-Fi.

De la famille ou des amis qui viennent à la maison le temps d’une soirée, d’un week-end ou des vacances ? Voici une solution pour partager très simplement et très rapidement votre connexion Wi-Fi avec ceux dont le forfait mobile contient peu de data ou dont l’opérateur passe mal dans le coin. Cela passe par l’application Freebox Connect, disponible gratuitement sur Android via le Play Store ou sur iOS via l’App Store. Vous n’avez donc qu’à dégainer le smartphone.

Au lancement de l’application, vous pourrez voir le bouton “Partager mes accès WiFi” dans la partie supérieure. Tapotez dessus.

Deux choix s’offrent alors à vous : partager le mot de passe de connexion (SMS, e-mail, etc.) que la personne n’aura plus qu’à saisir au moment voulu (maintenant ou plus tard) ou bien présenter un QR Code que la personne n’aura qu’à scanner avec la caméra de son mobile.

Mais ça n’est pas tout puisque vous pouvez décider d’offrir un accès limité en optant pour un accès Wi-Fi invité plutôt que votre accès Wi-Fi principal. Vous aurez alors la possibilité de définir une durée (1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine ou illimité) et un type d’accès (sans restriction ou Internet uniquement).