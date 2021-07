Clin d’œil : un courrier pas forcément attendu à l’heure où Free et ses rivaux déploient la 5G

L’ANFR annonce l’arrivée de la 4G, mais vient surtout rappeler qu’elle peut être contactée en cas de problème.

“Les réseaux 4G de téléphonie mobile se déploient dans votre quartier” annonce un courrier de l’ANFR reçu par un internaute qui se demande si celui-ci n’a pas “10 ans de retard”, à l’heure où la 5G fait ses débuts commerciaux en France.

“Dans certains cas, la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau”, indique plus loin la missive, après avoir vanté les capacités supplémentaires par rapport aux générations précédentes. “Si vous constatez des perturbations, signalez-les”, insiste-t-elle.

Le courrier a donc pour but, et c’est d’ailleurs rappelé, qu’il existe un dispositif d’assistance et d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs en cas de suspicion de brouillage à la suite de la mise en service d’un site 4G. L’utilisateur est alors recontacté dans les jours qui suivent et l’intervention gratuite. Des cas sont d’ailleurs rapportés auprès de l’autorité administrative, comme dans une commune de Loire-Atlantique en début d’année et plus récemment dans une autre de Saône-et-Loire.