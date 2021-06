Quand la 4G de Free Mobile brouille la TNT

Quand une antenne mobile empêche de regarder la télévision via la TNT, la pose d’un filtre devient nécessaire.

De la 4G au détriment de la TNT. À Rigny-sur-Arroux, petite commune située dans le département de Saône-et-Loire, les abonnés Free Mobile profitent d’un réseau décent depuis fin mai à la suite de la mise en service d’une nouvelle antenne. Mais cette implantation attendue depuis plusieurs années par les habitants a semble-t-il provoqué des effets indésirables sur la TNT. Comme le révèle le Journal de Saône, les habitants ont remonté depuis des dysfonctionnements, ils captaient alors très mal les chaînes de télévision numérique terrestre.

« La 4G et la TNT sont sur des fréquences très proches. Nous avons fait des démarches auprès de l’AMF (Association des maires de France) pour signaler ces problèmes », explique le maire de la commune. Le problème est aujourd’hui réglé. L’élu fait mention de la mise en place de « filtres à fréquence », permettant aux deux services de fonctionner en même temps.

Cette mésaventure n’est pas sans rappeler un autre cas début 2021 dans une commune de la Loire-Atlantique où l’activation d’un pylône de Free a fait des siennes. Plusieurs foyers ont été privés de télévision, tous utilisaient la TNT comme mode de réception. Absence de signal et rayures sur l’écran, ces soucis ont été signalé à l’ANFR. L’agence nationale des fréquences a alors indiqué que l’origine la plus probable des dysfonctionnements serait l’installation et la mise en service d’un site 4G de Free Mobile. “Ces téléspectateurs peuvent bénéficier de la pose d’un filtre pour résoudre (normalement) leurs problèmes de réception de la TNT via l’antenne râteau“. Ce filtre est à la charge de l’opérateur, le téléspectateur n’a rien a payer. Il sera ensuite contacté par un antenniste mandaté par Free pour la pose de ce filtre.