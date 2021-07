Fondation Free : l’association Aïda présente la finalité du financement dont elle profitera

La Fondation Free a annoncé le financement de plusieurs projets autour du Numérique. Dans une nouvelle vidéo, elle donne la parole à une association accompagnant les jeunes atteints de cancer.

En début de mois, la Fondation Free a dévoilé les 7 projets numériques qu’elle va financer, sur plus de 200 dossiers soumis. Parmi elles, celui de l’association Aïda accompagnant les jeunes hospitalisés en cancérologie, soutenant la recherche et sensibilisant les jeunes. Elle soutient près de 2 200 jeunes par an dans 50 structures hospitalières en France.

Comme elle l’a fait avec Cartable Numérique et son plug-in LibreOffice pour les lycéens dyspraxiques, la Fondation Free met en lumière l’association Aïda et son projet dans le cadre d’une vidéo. Le financement permettra ainsi d’équiper les chambres des patients de clés 4G et de tablettes tactiles, sur lesquelles seront diffusés des contenus éducatifs (fiches de lectures, fiches d’auteurs, poèmes, podcasts, etc.), afin de maintenir le lien et d’assurer une continuité pédagogique.