Free Mobile baisse légèrement la data de son offre intermédiaire mais le prix reste attractif

Après avoir dégainé sa meilleure formule pour son forfait Série Free il y a deux semaines, Free revient à son offre 80 Go affichée à 9,99€/mois pendant 1 an.

En pleine guerre de la data sur le marché du mobile, Free Mobile baisse de 10 Go son offre intermédiaire, laquelle passe de 90 Go à 80 Go en France métropolitaine jusqu’au 27 juillet prochain. Dans le même temps, l’enveloppe de données incluse en roaming est revue à 8 Go contre 10 Go précédemment. L’offre reste toutefois attractive mais attention au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Sosh affiche toujours une offre incluant 80 Go de data à 14,99€/mois. Red by SFR frappe fort avec 100 Go à 12€ et 200 Go à 15€ quand Bouygues Telecom propose des forfaits 40 Go, 100 Go et 200 Go à 9,99€, 11,99€ et 14,99€/mois.