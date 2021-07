Free Mobile : l’opérateur revient avec un projet remanié, les habitants toujours pas convaincus

Free revient à la charge concernant son pylône de téléphonie mobile. Le projet a été remanié, mais les habitants ne comprennent toujours pas et demandent des explications à l’opérateur.

Free avait manifesté son intention d’implanter un nouveau pylône de téléphonie mobile sur la commune de Saint-Cassin, en Savoie. Il devait mesurer 42,35 mètres de haut, s’installer en bordure du chemin de Chabran, à environ 300 mètres du hameau de la Combe, et servir pour la 3G/4G/5G.

Renvoyé dans les cordes en début d’année, l’opérateur est récemment revenu à la charge avec un projet dans une version remaniée. Concrètement, son pylône est moins haut, mais plus proche du village. Cela ne permet d’ailleurs pas de calmer les habitants réfractaires regroupés au sein du Collectif de la Combe. “Nous avons à cœur de préserver notre santé, notre cadre de vie et notre environnement”, assurent-ils.

Les riverains attendent ainsi davantage de communication de la part du telco autour de ce projet. Ceux-ci dénoncent le manque de concertation, la non-prise en compte de leurs inquiétudes et le refus d’organiser une réunion publique d’information. Ils s’interrogent également sur l’exposition aux ondes, notamment pour la ferme bio à proximité, et sur l’utilité du nouveau pylône dans ce secteur, sachant que selon eux la commune n’est pas en zone blanche et que tous les opérateurs sont captés.

“Pourquoi une deuxième antenne Free alors qu’il en existe déjà une, sur ce même chemin de Chabran un peu plus bas”, s’interrogeaient déjà concernant le projet initial. Quant à la mairie, qui a fait barrage au projet en début d’année, elle se dit attentive au dossier.

Source : Le Dauphiné Libéré