Amazon annonce le prix de son offre pour la Ligue 1, réservée aux abonnés Prime

Avis aux fans de football français, il faudra prendre un abonnement Amazon Prime pour suivre la Ligue 1.

Après son acquisition de 80% de la Ligue 1 le 11 juin, Amazon était attendu de pied ferme par les consommateurs sur la distribution du championnat. La firme de Jeff Bezos annonce aujourd’hui qu’elle commercialisera sa chaîne Prime Video Ligue 1 pour 12.99€/mois.

Pas d’intégration sans surcoût donc, et il faudra également être abonné à l’offre Amazon Prime pour en profiter. Cette dernière est proposée à 5.99€.mois (ou 49€/an), ainsi, pour les non-abonnés Amazon Prime, le budget pour visionner la Ligue 1 s’élève à 18.89€/mois. Un prix qui peut sembler élevé, mais qui inclut tous les services proposés par Amazon Prime, à savoir sa plateforme de SVOD, la livraison express et bien d’autres avantages. Une offre résolument plus attractive que celle de son prédécesseur Mediapro.

Le directeur général Europe de Prime Video Sport affirme pour sa part que l’offre est claire et affirme à la presse que “le prix d’Amazon Prime Video Ligue 1 est juste“.

La chaîne sera lancée le 1er août prochain, à l’occasion du Trophée des champions Lille-PSG. A noter cependant, ce premier match sera accessible pour tous les abonnés Prime sans frais, ainsi que l’émission du dimanche soir qui lancera chaque semaine l’affiche diffusée sur la chaîne.

La Ligue 1 vous donne rendez-vous à partir du 1er août sur Prime Video. ⚽️⚽️ https://t.co/w7NPdQWuXs — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) July 13, 2021

Prime Video Ligue 1 diffusera ainsi huit matches par journée, y compris le match du dimanche soir qui est désormais programmé à 20h45 suite à une demande du géant américain. Les dix meilleures affiches du championnat seront de la partie.

Source : L’Equipe