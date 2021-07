Google Meet : fin des appels illimités pour certains utilisateurs

En 2020, en raison de la pandémie mondiale, Google Meet est passé à la gratuité, l’ensemble des utilisateurs pouvaient passer des appels de groupes pouvant durer une journée complète.

Lors de la mise à disposition de façon gratuite du service de visioconférence de Google, il avait été question de mettre en place une limite de 60 minutes sur l’ensemble des appels comprenant 3 participants ou plus, si l’organisateur de la réunion possède un compte Gmail gratuit.

Prévue pour septembre 2020, la limitation avait été décalée en mars 2021. Finalement, début avril, Google a prorogé cette période d’appels “illimité” jusqu’au début de l’été. Et désormais, il n’est donc plus possible d’organiser des appels avec 3 participants ou plus avec un compte Gmail gratuit d’une durée de plus de 60 minutes. Concernant les appels avec 2 participants, ils bénéficient toujours des appels pouvant durer jusqu’à 24 heures que ce soit un compte entreprise ou un compte gratuit.

A présent, Google vous notifiera 5 minutes avant que l’appel ne se termine et invitera l’organisateur à passer a une version supérieure. L’autre solution simple et gratuite sera de recréer un nouveau lien d’invitation. À cette occasion, la firme de Mountain View en profite pour mettre en avant son offre “Google Workspace Essentials” coûtant 9,99 dollars par mois. Elle permet des réunions avec 150 participants, l’enregistrement des visioconférence sur Google Drive, les fonctionnalités “lever la main” ou la possibilité de proposer des sondages en direct.

Source : Clubic