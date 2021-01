Free Mobile : le pylône de trop pour un collectif inspiré

Des habitants s’opposent à l’implantation d’un pylône Free Mobile. Leur argumentaire s’articule autour de plusieurs axes.

Free voudrait implanter un pylône pour améliorer sa couverture mobile sur la commune de Saint-Cassin, dans le Jura. Mesurant 42,35 mètres et devant accueillir 6 antennes qui serviront notamment à la 5G, l’équipement s’installerait sur un terrain privé, en bordure du chemin de Chabran, à environ 300 mètres du hameau de la Combe. De quoi faire bondir les habitants de ce hameau qui n’ont pas tardé à former “Le collectif de la Combe” afin de faire entendre leur voix.

L’argumentaire des opposants s’articule autour de cinq axes. Les riverains manifestent leurs inquiétudes concernant les risques sanitaires, l’impact sur la source, l’impact sur la faune et la flore et la valeur de l’immobilier à proximité. Ils soulignent également l’atteinte à l’esthétique des lieux.

Le collectif se présente en défenseur de l’héritage aux générations futures. “Vivre au hameau est un choix, nous souhaitons être acteur, protéger notre qualité de vie, préserver notre environnement et transmettre aux générations futures un peu de la beauté dont Rousseau, Lamartine, Cachou et tant d’autres se sont inspirés et s’inspirent encore”, indique-t-il.

Les riverains s’interrogent également sur la nécessité d’une nouvelle antenne Free, alors que l’opérateur est déjà présent, non loin de là. “Pourquoi une deuxième antenne Free alors qu’il en existe déjà une, sur ce même chemin de Chabran un peu plus bas”, se demandent-ils.