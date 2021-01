Prixtel lance un forfait 5G flexible au tarif s’adaptant à votre usage

L’opérateur virtuel se voulant écologique et responsable propose son premier forfait 5G, dont le tarif varie selon vos usages.

Prixtel adapte sa formule à la 5G. Ce MVNO propose une gamme de forfaits dont le prix mensuel change selon votre consommation de data ou votre utilisation du forfait et vient de lancer son offre 5G sans engagement, nommée “le géant”, valable jusqu’au 19 janvier 2021.

Avec cette offre, vous pourrez ainsi utiliser entre 100 et 200 Go sur les réseaux 4G et 5G de SFR et Orange, selon votre préférence et votre couverture. Vous bénéficiez ainsi des appels/SMS/MMS illimités en France et des appels illimités vers les fixes d’Europe et DOM, ainsi que des SMS/MMS illimités vers ces zones. A noter également la présence des options VOWiFi et VOLTE, gratuites.

Quant au prix, vous pouvez payer 14.99€/mois pour une consommation data entre 0 et 100 Go la première année (puis 19.99€/mois), jusqu’à 150 Go le forfait revient à 19.99€/mois pendant un an puis 24.99€/mois et enfin, si vous consommez entre 150 et 200 Go, vous serez facturés 24.99€/mois pendant la première année (29.99€ ensuite). Il faudra compter sur 10€ supplémentaires lors de la commande pour l’activation de votre carte SIM.