La messagerie vocale visuelle de Free désormais accessible à davantage d’abonnés

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Pro 5G disposant d’un iPhone. Ils ont désormais accès à un service bien pratique avec leur forfait mobile.

“Bonjour, nous vous confirmons en effet la mise à jour”. Il s’agit de la réponse donnée à un internaute s’interrogeant sur la disponibilité de la messagerie vocale visuelle sur iOS pour les abonnés Free Pro 5G, l’offre mobile pour les professionnels lancée en mars dernier par l’opérateur de Xavier Niel.



Bonjour, nous vous confirmons en effet la mise à jour 😎 — Free Pro (@FreePro) July 26, 2021

Messagerie vocale visuelle : c’est quoi ?

Pendant longtemps, la consultation de la messagerie vocale passait par la composition d’un numéro spécial et l’accès à un service vocal. Il fallait ensuite naviguer dans des menus à l’aide des touches du clavier pour accéder aux messages vocaux et les écouter. Les opérateurs proposent une seconde solution, plus simple avec la messagerie vocale visuelle. Grâce à une fonction directement intégrée dans le système d’exploitation ou grâce à une application à récupérer, tout se passe en effet depuis l’écran du smartphone. Plus besoin ainsi de composer le 666 dans le cas de Free.