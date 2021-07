Concours Univers Freebox : découvrez si vous êtes l’heureux gagnant du smartphone 5G

Cette semaine, nous avons lancé un concours pour gagner un smartphone, un Realme 8 5G que nous avons testé et que la marque nous a permis de faire gagner à nos fidèles lecteurs. Pour gagner, il fallait découvrir ce qui se cachait derrière une image amenée à se découvrir chaque jour. Le premier d’entre vous à donner la bonne réponse dans les commentaires repartait avec le smartphone.

C’est finalement notre lecteur ozf77 qui a trouvé la réponse, à savoir la Freebox Pro présentée par Thomas Reynaud, Kevin Polizzi et Xavier Niel. Il sera contacté via son compte Freezone afin que son lot lui soit envoyé rapidement. Chapeau à lui qui a trouvé en premier et ce dès le premier jour.

D’autres smartphones seront mis en jeu dans les prochaines semaines, avec le même type de concours, mais ça ne sera pas aussi facile.