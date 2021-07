Mediawan continue de grandir avec l’acquisition d’un studio français en plein essor

L’expansion du groupe audiovisuel français se poursuit avec avec le rachat du studio Chi-Fou-Mi.

Après s’être emparé récemment de 51% du producteur indépendant britannique Drama Republic, la joint-venture de Mediawan et Mediawan & Leonine prend cette fois une participation majoritaire dans le studio français Chi-Fou-Mi. Si le montant de l’opération n’est pour l’heure pas encore connu, ce rachat s’inscrit dans la stratégie du Spac fondé par Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse, à savoir devenir un champion mondial des contenus en dénichant des talents mais aussi via des acquisitions afin de produire des séries, films et documentaires à l’échelle européenne ou dans le cadre de coproductions internationales. Aujourd’hui, le groupe s’ancre un peu plus dans le cinéma français.

Créé il y a dix ans, le studio Chi-Fou-Mi est loin d’être inconnu au bataillon. Son catalogue de productions et coproductions est n’est pas exempt de films à succès bien au contraire. Y figurent notamment, “Le Chant du Loup” d’Antonin Baudry, “Le Grand Bain” de Gilles Lellouche, “Pupille” de Jeanne Herry, “Mandibules” de Quentin Dupieux, “Le Monde est à toi” de Romain Gavras ou encore “Bac Nord” de Cédric Jimenez projeté lors du festival de Cannes.

D’autres acquisitions sont à prévoir, un ou deux rachats sont au programme chaque année sur divers marchés. Mediawan et Leonine prévoient aussi le lancement d’un studio d’animation allemand comme en Italie avec Palomar.

Source : Variety