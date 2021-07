Mediawan prend de l’ampleur à l’international avec une nouvelle acquisition importante

Le nouveau véhicule commun de Mediawan et Leonine Studios s’empare de 51% du producteur indépendant britannique de gros calibre Drama Republic.

Dénicher des talents mais aussi aussi produire des séries, films et documentaires à l’échelle européenne ou dans le cadre de coopérations et coproductions internationales, tel est le leitmotiv doublement affiché par Mediawan depuis plusieurs années. Pour devenir un champion mondial des contenus, le Spac de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton enchaîne les acquisitions en Europe. Après l’Italie ou encore l’Espagne, la Finlande et les Pays-Bas, le groupe audiovisuel fait à présent une première incursion au Royaume-Uni et de belle manière.

La joint-venture Mediawan & Leonine, studio allemand dans lequel le groupe audiovisuel français a pris en 2020 une participation minoritaire, acquiert 51 % du producteur britannique de fiction Drama Republic, à qui l’on doit le drame à succès de la BBC Doctor Foster et de l’original de Netflix The Irregulars.

Dans une interview accordé à Variety en plein Festival de Cannes, Pierre-Antoine Capton est revenu sur la stratégie et les projets de Mediawan : “notre ambition est de créer une réponse européenne à un studio hollywoodien. Et c’est pourquoi l’alliance avec Drama Republic est importante. Nous allons désormais pouvoir collaborer ensemble sur des coproductions et des cofinancements avec plusieurs pays où nous sommes implantés.” Et d’ajouter : “au total, nous avons maintenant 61 sociétés de production. Le Royaume-Uni manquait donc. Les territoires anglophones sont très importants pour nous”.

Prochaine étape, Mediawan et Leonine prévoient le lancement d’un studio d’animation allemand comme en Italie avec Palomar pour la production de « Pinocchio ». Une ou deux fusions et acquisitions seront également effectuées par an sur divers marchés.